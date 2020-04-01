وزارة النقل توقف رحلات القطارات بين اللاذقية وطرطوس.. وتتخذ عدة إجراءات وقائية من خطر كورونا!

جهينة نيوز

في ضوء الإجراءات الاحترازية والوقائية من خطر فيروس كورونا وحرصاً على سلامة المواطنين وتخفيف الازدحام والتماس المباشر قررت وزارة النقل اتخاذ الاجراءات الفورية التالية :

تعليق الدوام في الثانويات والمعاهد البحرية وفي الأكاديمية البحرية السورية ، ومعاهد السكك الحديدية حتى 2-4-2020.

إيقاف الامتحانات في كافة الثانويات البحرية ، والأكاديمية البحرية السورية ، ومؤسسة التدريب والتأهيل البحري ، ومعاهد السكك الحديدية لمواعيد تحدد لاحقاً .

إيقاف النقل بالقطارات بين طرطوس واللاذقية وبالعكس تزامناً مع توقف دوام الطلبة حتى 2-4-2020.

إيقاف كافة الدورات التدريبية ( الداخلية والخارجية ) .

التشدد في اجراءات التعقيم لجميع وسائل النقل القادمة عبر المنافذ الحدودية من كافة بلدان العالم إلى سورية من ( طائرات - سفن - المركبات بأنواعها .. ) بالتنسيق مع ممثلي وزارة الصحة في كل محافظة .

إيقاف الدورات التدريبية كلياً في جميع مدارس السواقة ( مدارس تعليم قيادة المركبات ) حتى 2-4-2020.

إيقاف الفحوص للمتقدمين لنيل إجازات السوق ومن كافة الفئات في جميع المحافظات حتى 2-4-2020.

تحديد أيام المراجعات لمديريات النقل في كافة المحافظات ،بحيث يتم اجراء معاملات المركبات ذات الأرقام المزدوجة في تواريخ الأيام المزدوجة ، واجراء معاملات لوحات المركبات المفردة في تواريخ الأيام المفردة . مثال : ( اللوحة التي تنتهي بأحد الأرقام (1 -3 -5- 7-9 ) تجرى معاملتها في تواريخ مفردة 15-17-19-... حتى 1-4-2020،

واللوحة التي تنتهي بأحد الأرقام( 0-2-4-6-8 ) تجري معاملتها في أيام 16-18-22-.... حتى 2-4-2020. وذلك بما يخفف من عدد المراجعين ويقلل الازدحام .