إيران: 1200 مركز رعاية لمصابي كورونا تحت إشراف القوات المسلحة

جهينة نيوز:

اعتبر وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أن التعبئة الوطنية في بلاده لمكافحة فيروس كورونا المستجد جيدة جدا مشيرا إلى امتلاك بلاده 1200 مركز لرعاية المصابين بفيروس كورونا وذلك تحت إشراف القوات المسلحة.

وقال نمكي في مؤتمر صحفي اليوم السبت، "التعبئة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا جيدة جدا ونملك 1200 مركز تحت إشراف القوات المسلحة".

وأضاف "نستطيع تقديم العناية إلى نحو 6 ملايين أسرة عبر المراكز الصحية التي افتتحناها حديثا لمكافحة فيروس كورونا".

ودعا نمكي "المواطنين إلى البقاء في منازلهم وعدم السفر إلى المدن".

وتحتل إيران المرتبة الثالثة من حيث الإصابات والوفيات على الصعيد العالمي، بحسب مواقع الصحة العلمية، بعد الصين وإيطاليا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645