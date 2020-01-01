عدد إصابات كورونا في لبنان تصل ال 93 حالة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت في تقريرها اليومي عن فيروس كورونا المستجد في لبنان، أنه حتى تاريخ 14 آذار 2020، بلغ مجموع الحالات المثبتة مخبريا 93 حالة كوفيد 19، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الاخرى.

وأشارت الوزارة أنها تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم وتراقب جميع المخالطين والقادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً محليا للوباء العالمي كورونا (جائحة). بإستثناء بعض الحالات القليلة التي شخصت أخيرا، والتي هي قيد التقصي الوبائي، مؤكدة أن جميع الحالات الباقية مرتبطة بعدوى من خارج لبنان.

كما تناشد الوزارة جميع المواطنين التقيد بالتدابير الصارمة الصادرة عن المراجع الرسمية والتزام المنزل (إلا عند الضرورة القصوى).