توقيع غوبيرت يصيب طفلاً بـ "كورونا"

جهينة نيوز:

تعرض طفل لم يتجاوز الـ8 سنوات لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد حصوله على توقيع لاعب كرة السلة الأمريكي رودي غوبيرت من يوتا جاز، الذي تم الإعلان عن إصابته.

وقررت رابطة دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، الأربعاء، تعليق الموسم المنتظم حتى إشعار آخر، وذلك بسبب إصابة لاعب يوتا جاز الفرنسي بفيروس كورونا.

واتّخذت الرابطة القرار مباشرة بعد تعليق المباراة المقررة بين يوتا جاز ومضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر، بسبب إصابة روبيرت بالفيروس، بتعليق مباريات الدوري الأمريكي لكرة السلة بأكمله.