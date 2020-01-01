وزير الصحة: سأعلن بنفسي عن أول إصابة كورونا في حال تسجيلها

جهينة نيوز:

اكد وزير الصحة الدكتور نزار اليازجي عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد في سورية حتى الآن .

وقال الوزير اليازجي في مؤتمر صحفي عقده اليوم: “سيكون هناك إعلان مني شخصياً في حال تسجيل أول إصابة بالفيروس”.

كما أكد الوزير اليازجي أن إغلاق الحدود مع دول الجوار ساهم بشكل أساسي بعدم تسجيل أي إصابة في سورية .

وأكدت أمس وزارة الصحة على ضرورة مراجعة أقرب مشفى عند الشكوى من أعراض فيروس كورونا المستجد 2019 ( كوفيد 19 ) .

ودعت المواطنين لتوخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة وعدم الاستهانة بهذا الوباء واتباع الإرشادات الصحية .

فيما أعلن مجلس الوزراء عن عدة قرارات وقائية من فيروس كورونا منها تعليق دوام المدارس والجامعات حتى 2 نيسان واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعقيم وحدات السكن الجامعي ، كما تقرر تخفيض حجم العاملين في مؤسسات القطاع العام الإداري إلى حدود 40 بالمئة.

وتقرر إيقاف كل النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والتي تتطلب تجمعات أو حشودا بشرية والتشدد في تطبيق منع تقديم النراجيل في المقاهي والمطاعم وإغلاق صالات المناسبات العامة واعتماد خطة تعقيم لوسائل النقل الجماعي.