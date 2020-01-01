إيران تنفي إصابة روحاني وتحذّر واشنطن من أي عمل غير مسؤول

جهينة نيوز:

أكدت طهران أن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، ونائبه إسحاق جهانغيري، ليسا مصابين بفيروس كورونا، رغم بعض التقارير الإعلامية التي نشرت سابقاً حول هذا الموضوع.

وقال وزير النقل الإيراني، محمد إسلامي، في تصريح صحفي أدلى به، صباح اليوم السبت، إن روحاني وجهانغيري لم يصابا بفيروس كورونا خلافاً لما نشره بعض المواقع الإخبارية.

من جهة أخرى، حذّرت إيران الولايات المتحدة من أي عمل غير مسؤول ضد طهران، مؤكدة في الوقت نفسه أن واشنطن ستتحمل عواقب أي عمل غير محسوب.

وذكرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان، اليوم السبت، أنها حذّرت السفير السويسري، راعي المصالح الأمريكية في إيران، وطالبته بنقل هذا التحذير إلى واشنطن من أي عمل أمريكي ضد الجمهورية الإسلامية وأكدت أن الولايات المتحدة من يتحمل عواقب أي عمل غير محسوب.

وأشار البيان إلى أن الخارجية الإيرانية تستدعي سفير سويسرا، راعي المصالح الأمريكية في إيران، لتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي اتهم فيها طهران بالوقوف وراء الهجوم على قاعدة التاجي في العراق.

وأكدت الخارجية الإيرانية للسفير السويسري أنه بدلاً من توجيه الإدارة الأمريكية وترامب التهم للآخرين يجب عليهم الاعتراف بسياساتهم الخاطئة حول الوجود غير القانوني في العراق وقتلهم قادة وجنود عراقيين والتي كانت السبب الرئيس في كراهية الشعب العراقي للولايات المتحدة الأمريكية.