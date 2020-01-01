اليوم وغداً.. الجو غائم وتحذير من الضباب

جهينة نيوز:

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كلها مرفق بكتلة هوائية رطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتضعف الفعالية تدريجياً خلال ساعات بعد الظهر والمساء ويحذّر من تشكل الضباب في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً خلال ساعات النهار والبحر متوسط يتحول إلى خفيف ارتفاع الموج.

أما غداً، فيستمر الجو غائماً جزئياً بشكل عام وسديمياً مغبراً في المنطقة الشرقية كما تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح حول معدلاتها أو أعلى بقليل ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الداخلية وتكون الرياح غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة أيام

السبت الأحد الإثنين

دمشق 19-11 20-12 21-12

القنيطرة 15-8 16-9 17-10

درعا 17-11 18-12 20-13

السويداء 15-9 17-10 19-11

حمص 19-10 21-11 20-11

حماة 19-11 22-12 21-11

الحسكة 17-10 20-11 18-10

اللاذقية 20-16 18-15 19-15

طرطوس 22-14 21-15 21-16

حلب 17-12 18-13 17-12

ادلب 16-9 17-10 16-10

دير الزور 20-12 22-13 23-14

الرقة 20-11 22-12 21-13