غداً.. تسيير أول دورية روسية ـ تركية مشتركة في الطريق M4

جهينة نيوز:

رأت وزارة الدفاع الروسية أن المفاوضات العسكرية مع تركيا حول الوضع في إدلب السورية كانت بنّاءة، مشددةً على أن نتائجها ستسمح بتطبيق كل الاتفاقات بين الطرفين حول هذه المنطقة.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان أصدرته، صباح اليوم السبت: جرت المفاوضات في أنقرة مع الشركاء الأتراك في أجواء بنّاءة وستسمح نتائجها بتطبيق كل الاتفاقات الخاصة بمنطقة إدلب لخفض التصعيد والتي تم التوصل إليها بين الرئيسين الروسي والتركي يوم 5 آذار في موسكو.

وأكدت الوزارة أنه سيتم غداً، في 15 آذار تسيير أول دورية روسية ـ تركية مشتركة في الطريق M4"، بموجب هذه الاتفاقات.

وكان وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار أفاد ، أمس الجمعة، بأن المفاوضات العسكرية بين روسيا وتركيا في أنقرة تكللت بالتوقيع على اتفاق حول بنود وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غرب سورية، ينصّ على تسيير دوريات مشتركة يوم 15 آذار على طول الجانب المحدد للطريق "M4" الدولي وإنشاء مراكز تنسيق بين الجانبين لمراقبة سير الهدنة.