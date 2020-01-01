170 كم من الطرق السيئة بانتظار الصيانة في طرطوس

جهينة نيوز:

بالرغم من الظروف الصعبة والإمكانات المتواضعة وتحديات العمل القاسية استطاع فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في طرطوس قلب المعادلة لصالحه بجهود استثنائية ترجمت على أرض الواقع خلال الخمس سنوات الماضية ارتقاء وتطوراً بالمستوى الفني لأغلبية الطرق المركزية في المحافظة وتعزيز السلامة المرورية عليها.

قال المهندس محمد يوسف- مدير فرع المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية في طرطوس: تعدّ المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية مؤسسة ذات طابع خدمي تنموي وهي تدير شبكة الطرق المركزية على مستوى القطر، منها حوالي 600 كم ضمن محافظة طرطوس منها الطرق الواصلة بين مراكز المحافظات والطرق بين مركز المحافظة والمناطق التابعة لها بالإضافة إلى الطرق الحدودية.

وفي حديثه لصحيفة "تشرين"، أضاف يوسف: تعمل المؤسسة على إدارة وصيانة وتطوير الشبكة الطرقية المركزية بدءاً من توسيعها وإنشاء طرق جديدة بمواصفات فنية عالية وطرق سريعة بفرعين «ذهاب وإياب» والعمل على تأمين كل مستلزمات السلامة المرورية عليها من دهان طرقي وإشارات تحذيرية ودلالية ورصد الاعتمادات المالية اللازمة لأعمال الصيانة وأعمال تنفيذ المشاريع الجديدة والسعي لتحسين مستوى الخدمات وإصلاح الأعطال وتأمين البنية التحتية لشبكة الطرق.

وعن أهم الأعمال التي نفذها الفرع أشار يوسف إلى تقديم 400 لوحة دلالة طرقية لمديرية الخدمات الفنية بناء على توجيهات الوزارة ليتم تركيبها على الطرق الرئيسية في المحافظة بهدف تسهيل حركة السائقين وتأمين السلامة المرورية إضافة لمعالجة مشكلة تجمعات المياه في عدة مواقع على محاور الطرق المركزية التي كانت تؤدي إلى حدوث اختناقات مرورية خلال فصل الشتاء من خلال تنفيذ مشاريع عدة، وتوقف يوسف عند تحويل بعض الطرق في المحافظة إلى طرق مركزية، مشيراً إلى أن طولها يتعدى 170 كم وأغلبيتها في وضع فني سيئ حيث يسعى الفرع لإدراجها ضمن خطة العمل لهذا العام لإعادة تأهيلها وتنفيذ أعمال الصيانة .

وعن الصعوبات، لفت يوسف إلى مشكلة الزيادات الكبيرة بالأسعار ونقص العمالة، الأمر الذي أدى إلى توقف تنفيذ أعمال بعض العقود من قبل الجهات المنفذة إضافة لعدم توفر السيارات اللازمة لتأمين انتقال أجهزة الإشراف خلال جميع مراحل العمل مقترحاً العمل على الإسراع بإحداث ضابطة طرقية من أجل ضبط كل أشكال المخالفات.