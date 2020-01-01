إنتاج النفط الإيراني يرتفع إلى 6 آلاف برميل يومياً

جهينة نيوز:

زادت طاقة إنتاج النفط الإيراني بمقدار 6 آلاف برميل يومياً بتركيب منصة آبار s1 في حقل سلمان المشترك، وفي الوقت الذي تواجه فيه إيران أشد أنواع الحظر ضد النفط الإيراني.

تطوير حقول النفط والغاز المشتركة في البلاد، كان أحد أهم محاور وزير النفط بيجن زنكنه لتوليه وزارة النفط، وبناء على ذلك، فقد أدرج تطوير الحقول المختلفة من غرب كارون إلى حقل بارس الجنوبي على جدول الأعمال، وزاد إنتاج هذه الحقول بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن حقلي غرب كارون وبارس الجنوبي من الحقول المشتركة المهمة في إيران، لكنها ليست الحقول المشتركة الوحيدة، فإنّ حقل سلمان هو أيضاً حقل نفطي مشترك بين إيران والإمارات.

وأشار المدير التنفيذي لشركة النفط البحرية الإيرانية، علي رضا سلمان زاده، إلى إنهاء عمليات تركيب منصة s1 ، وقال إنّ هذه العملية تمت بنجاح مع رعاية أصول السلامة على الرغم من جميع التعقيدات.