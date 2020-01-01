موريتانيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد

السبت, 14 آذار 2020 الساعة 11:30 | منوعات, صحة

موريتانيا تسجل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأجنبي قادم من أوروبا.

وقالت الوزارة في بيان لها إن أجنبيا تم تشخصيه بكورونا بعد أخذ عينات منه تأكدت إيجابية بفيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

يُعرف الوباء على أنه تفشي مرض ما في منطقة جغرافية محصورة في دولة واحدة أو عدد قليل من الدول.

وفيروس كورونا تحول من مستوى التفشي المحلي في ووهان (الوباء) إلى مستوى الجائحة (الوباء العالمي) في مساحة جغرافية كبيرة شملت الصين وعددا كبيرا من الدول في مختلف قارات العالم المأهولة بالسكان.


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