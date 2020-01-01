"بصفتي أب وإنسان".. أول تعليق من رونالدو بعد دخوله الحجر الصحي

جهينة نيوز

أصدر لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو امس الجمعة بيانا بعد أنباء دخوله الحجر الصحي، عقب تأكد إصابة زميله، دانييلي روجاني، بفيروس كورونا المستجد.

وقال رونالدو في البيان: "يمر العالم بلحظة عصيبة، التي تستلزم مننا توخي الحذر واتباع الرعاية الفائقة، إنني أتحدث اليوم ليس كلاعب كرة قدم، وإنما بصفتي أب وابن وإنسان مهموم بآخر التطورات التي تؤثر على كل العالم".

وأردف "أن حماية الحياة الإنسانية يجب أن تفوق كل الاهتمامات، أود أن أرسل كل دعمي لكل شخص فقد عزيز لديه، كما أنني أعبر عن تضامني مع الذين يحاربون فيروس "كورونا"، مثل زميلي، دانييلي روجاني، وكذلك مع الجهود المذهلة التي يبذلها أخصائيي الصحة، الذين يخاطرون بحياتهم من أجل حماية الآخرين".

وكانت تقارير صحفية إيطالية ذكرت أمس الخميس، أن لاعبي يوفنتوس وإنتر دخلوا في حجر صحي عقب تأكد إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني، بفيروس كورونا المستجد.

وكان الفريقان قد تقابلا، يوم الأحد الماضي، في قمة الدوري الإيطالي، قبل صدور قرار بتأجيل الدوري.

وسيقوم النادي بتفعيل إجراءات العزل التي يقرها القانون لللاعب المصاب وباقي زملائه.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو غادر إيطاليا واتجه إلى البرتغال عقب قرار إيقاف الدوري الإيطالي، للتواجد مع والدته المريضة، إلا أنه سيضطر للدخول في حجر صحي.

وأعلن نادي يوفنتوس، مساء أمس الأربعاء، إصابة مدافعه دانييلي روجاني بفيروس كورونا.

يذكر أن الاتحاد الإيطالي قرر تعليق بطولات كرة القدم كافة بسبب تفشي المرض في إيطاليا، والتي تعد أكبر دولة فيها حالات إصابة بعد الصين.