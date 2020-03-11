توقعات بموت 1.7 مليون شخص بـ"كورونا" في أمريكا

جهينة نيوز

أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن الخبراء انه ربما يبلغ عدد المتوفين بسبب فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية 1.7 مليون شخص.

وتشير توقعات حوالي 50 مجموعة خبراء في مراكز مراقبة الأمراض ومجموعة من الجامعات الأمريكية إلى إمكانية أن يصاب 160 مليون شخص إلى 214 مليون شخص في الولايات المتحدة بفيروس كورونا خلال بضعة شهور إلى ما يزيد على عام. وقد تستدعي الضرورة نقل 2.4 مليون إلى 21 مليون شخص إلى المستشفيات في حين يمكن أن تستقبل المستشفيات الأمريكية 925 ألف شخص فقط حسب "نيويورك تايمز". وقد يموت 200 ألف إلى 1.7 مليون من المصابين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11/3/2020 أن فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.