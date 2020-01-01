أبراج السبت 14 آذار مع سمر عمران

جهينة نيوز:

مولود 14-3: قوي.. واقعي.. صبور.. عنيد.. غامض.. ينظر بتفاؤل ولا ينسى الحسنة أو السيئة.. طباع متقلبة.. يملك الحاسة السادسة.. الأنثى وفية وأم حنونة أما الذكر يعتريه الخجل والإرباك.. لكنه يراوغ لإخفاء ذلك..

هذا العام: هجرة أو سفر أو ولادة طفل.. مباركة للجميع.. أفراح وتفان وظهور في مناسبات كبيرة. وللبعض الآخر ارتباط.

الحمل:

من الضحى لديك معالجة خلافات وتروّج لأعملك.. نهار فيه سفر وأوراق وأمور غيبية.. استقبال زوار وتبادل معلومات وأحداث جيدة.. قوّي قلبك لأنّك مطلوب من الجميع.

الثور:

مناسب لتأكيد النوايا الصادقة ومعالجة تفاصيل وأمور قضائية وتصلح أخطاء وتبحث في فواتير واستحقاقات وتسويات لتصل إلى مصالحة.

الجوزاء:

القمر في برج القوس لذلك سيكون نهارك متشنج فابق هادئاً وجرّب تقريب وجهات النظر وقدم حلولاً ولا تبخل بالأفكار.. اليوم جميع الناس رأيهم غير رأيك لذلك قد تعاني تعباً وعصبية.

السرطان:

حدّد الأولويات ولا تبعثر طاقاتك.. من المحتمل وجود خطأ مخفي.. انتبه لجدول أعمالك وصحتك وتجنب الخلافات.

الأسد:

انفراج ملموس.. لاتقف مكانك لأنّ النّهار مشجع ويحمل لك أخباراً حلوة وحسن تقدير.. تقف إلى جانب الأحبة.. البعض يتعامل مع أطفال.. المؤشرات الفلكية إيجابية ولربة المنزل تغيير في الديكور أو الشكل.. حدث إيجابي اليوم.

العذراء:

تأثير فلكي مزعج.. مسائل عائلية.. ابتعد عن الخلافات فأنت بحاجة لدعم الأهل.. يوم مناسب للإصلاحات.. انتبه لنفسك جيداً وابق في المنزل.

الميزان:

نشاط وحركة وعلاقات عامّة.. تنطلق وتحارب عن أفكارك.. كن جاهزاً ولا تتردد. افتح صفحة جديدة بعد صلح.. تواصل ونتائج كما تريد.. الحركة لك اليوم.

العقرب:

لا خوف على مصالحك ولاسيّما أنّ القمر ينتقل إلى القوس.. قدراتك الفكرية كبيرة.. تواصل.. صفحة جديدة.. تعويض وانطلاقة سريعة وخبر مهني واجتماعي.

القوس:

القمر في برجك.. لاخوف على مصالحك والمعطيات كلها إلى جانبك.. افتح صفحة جديدة.. تغيير بحدث وانطلاقة سريعة وخبر مهني لك.

الجدي:

ابتعد عن التشنج ولا تتدخل بالآخرين.. من المحتمل ألّا تحصل على مرادك وتأخير وفوضى وقد تتراجع قليلاً.. ليس من الضروري أن تكون في الصفوف الأمامية.

الدلو:

نهار جديد ومعرفة جديدة وأجواء تفرحك ودعوات وصداقات.

الحوت:

تحقق بعض التطلعات.. لكن ابتعد عن الضغوط النفسية.. خذ أعمالك على محمل الجد.. رفّه عن نفسك ولا تبالغ بانفعالاتك.. للبعض وجوه جديدة.. يوم ضاغط وربما مسألة طارئة