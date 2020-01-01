بسبب كورونا .. ظريف: على الأمم المتحدة تجاهل الحظر الأميركي غير الإنساني

جهينة نيوز:

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة هذه المنظمة الدولية وأعضائها إلى تجاهل الحظر الاميركي على إيران.

واكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالته إلى الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة تجاهل الحظر الأميركي من قبل الدول الأعضاء في هذه المنظمة .

ونشر ظريف صورة عن رسالته الى الامين العام للامم المتحدة في تويتر وكتب يقول "في الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دعوت هذه المنظمة الدولية والدول الاعضاء الى تجاهل الحظر الاميركي اللاانساني على بلدي واكدت ضرورة الغاء هذا الحظر.

وتابع ظريف في تغريدته انه "في الظروف التي يلحق كوفيد – 19 خسائر في ايران ، نحتاج إلى معرفة أن الفيروسات لا تميز". "ومن اجل محاربتها ، يجب على الناس ايضا عدم التمييز".