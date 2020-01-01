رسميًا.. برشلونة يعلن تجميد أنشطة كرة القدم إلى أجل غير مسمى

جهينة نيوز:

أعلن نادي برشلونة الإسباني رسميًا، اليوم الجمعة، تجميد أنشطة الفريق الأول لكرة القدم، في إطار محاولة تنجب انتشار فيروس كورونا.

وأصدر النادي الكتالوني بيانًا رسميًا قال فيه: «في مواجهة الوضع الصحي، وبحسب توصيات الكادر الطبي للنادي، تقرر وقف نشاط فريق كرة القدم حتى صدور أمر جديد»،

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أعلن قبل ساعات تأجيل مباريات دوري أبطال أوروبا «تشامبيونزليج»، حيث كان لاعبو برشلونة يستعدون لمواجهة نابولي في إياب دور الـ16.

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني تعليق كل مباريات الدوري بكل درجاته، بعد وجود حالة إيجابية بين صفوف لاعبي كرة السلة في ريال مدريد وفرض النادي الملكي الحظر على جميع لاعبي ومركز