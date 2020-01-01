ترامب يعلن عن حال الطوارئ الوطنية لمواجهة كورونا في الولايات المتحدة

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بدء خطة الطوارئ الوطنية في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال الرئيس الأمريكي ترامب في كلمة مباشرة بالبيت الأبيض اليوم الجمعة ، إنه فتح تمويلا بقيمة 50 مليار دولار لتمويل المناطق المحتاجة، مبينا أن إعلان حالة الطوارئ يعطي السلطات الصحية صلاحيات واسعة لمكافحة انتشار الفيروس.

وصرح ترامب أن واشنطن تعمل بصورة جادة في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتم تقديم الخدمات للمواطنين وأنهم لن يدخروا جهدا في مواجهة الأزمة الراهنة.

وأضاف أن الولايات المتحدة أغلقت الحدود تجنبا لانتشار الفيروس، مشيرا إلى أنه سيتم إيقاف دخول الأوروبيين لـ 30 يوما اعتبارا من يوم الأربعاء.

وأفاد بأنه سيتم إجراء نحو 4 ملايين فحص على الحدود مع مواصلة النقاشات مع شركات صناعة الأدوية وتابع قائلا: "عززنا التعاون مع القطاع الخاص ونعمل على تسريح الفحوصات للكشف عن الفيروس".

وكانت قد توقعت المفوضية الأوروبية وقوع اقتصاد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو في حالة ركود خلال العام الحالي، بسبب تطورات أزمة فيروس كورونا، الذى ضرب مختلف بقاع العالم.

وقالت المفوضية الأوروبية، عبر بيان صادر اليوم الجمعة، إن التأثير المباشر للأزمة على كل القطاعات سيقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 بالمائة في العام الحالي.

وتابعت: "ومع حقيقة أن التوقعات كانت تشير لنمو اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.4 بالمائة في العام الجاري، فإننا الآن نرى انكماشاً في الاقتصاد بنحو 1 بالمائة". لكن المفوضية أشارت إلى أنها تتوقع تعافى مستدام وليس كاملا للاقتصاد الأوروبي في عام 2021.

وأشارت المفوضية إلى أن الوقت لا يزال مبكرا لإعلان توقعات حاسمة بشأن الوضع الاقتصادي، موضحة أن التقديرات الرئيسية ستصدر في مايو المقبل.

وعلى جانب آخر، قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في مؤتمر صحفي إن الاتحاد الأوروبي مستعد لفعل كل ما يلزم لدعم المواطنين والاقتصاد الأوروبي.

وأوضحت "أورسولا" أن ألمانيا وفرنسا وباقي الدول الأوروبية أبدت استعدادها السريع للإنفاق المالي من أجل التغلب على أثار كورونا على الاقتصاد.

وقال مارتين فيرفى مدير الشئون الاقتصادية بالذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى: "يمكننا القول إنه من المحتمل جدا أن ينخفض النمو في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي بأكمله إلى ما دون الصفر هذا العام وربما إلى حد كبير تحت الصفر".

المصدر وكالات