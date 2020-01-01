الصين تصدر تقريرا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة

جهينة نيوز:

أصدرت الصين اليوم (الجمعة) تقريرا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة.

وقال التقرير، الذي يحمل عنوان "سجل انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة لعام 2019"، إن الحقائق المفصلة في الوثيقة تظهر أنه "في السنوات الأخيرة، لا سيما منذ 2019، كان وضع حقوق الإنسان في الولايات المتحدة سيئا ومتدهورا".

وصدر التقرير عن المكتب الإعلامي بمجلس الدولة بناء على بيانات منشورة وتقارير إعلامية ونتائج بحثية.

ويتكون التقرير من مقدمة وسبعة فصول، إذ يفصّل حقائق عن انتهاكات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والتمييز الذي تعاني منه الأقليات العرقية، والتمييز والعنف ضد المرأة، والظروف المعيشية للفئات الضعيفة، والانتهاكات التي عانى منها المهاجرون، وكذلك انتهاكات الولايات المتحدة لحقوق الإنسان في بلدان أخرى.