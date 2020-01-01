الصحة: من لديه أعراض “ارتفاع الحرارة والسعال الجاف وضيق في التنفس” مراجعة المشفى.

جهينة نيوز:

مع اتساع خريطة انتشار فيروس كورونا المستجد 2019 “كوفيد 19” لتشمل 117 دولة حتى تاريخ الـ12 من آذار وارتفاع عدد الإصابات على المستوى العالمي وإعلان منظمة الصحة العالمية عن رفع درجة تقييمها لخطر انتشار وتأثير فيروس كورونا إلى مستوى مرتفع للغاية على مستوى العالم وتصنيفه بالوباء رفعت وزارة الصحة من درجة جاهزيتها واستعداداتها الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال اتخاذ إجراءات صارمة بالتعاون مع جميع الجهات العامة المعنية بهدف التصدي للمرض والاستجابة للحالات المشتبهة وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت وزارة الصحة السورية في بيان لها اليوم انه وحتى تاريخه ووفقا للتقارير الواردة من فرق الترصد والتقصي الوبائي التي تعمل على مدار الساعة في المعابر الدولية البرية – الجوية -البحرية والمؤسسات الصحية المعنية فإنه لم يتم تسجيل أي إصابة بالفيروس المستجد في سورية حتى تاريخه إلا أن هذا لا يعني أننا بمنأى عن المرض كما أن ذلك لا ينفي احتمال وجود بعض الأشخاص الحاملين للفيروس والذين لم تظهر عليهم أعراض المرض بعد.

وقال البيان إنه وحرصاً من وزارة الصحة على صحة وسلامة الأخوة المواطنين وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد 2019 “كوفيد 19” تؤكد الوزارة على ضرورة مراجعة أقرب مشفى عند الشكوى من أعراض المرض “ارتفاع الحرارة والسعال الجاف وضيق في التنفس”.

وجددت الوزارة في بيانها حرصها على الاستمرار في نشر كل المعلومات المستجدة حول مرض كورونا وتطوراته في سورية بدقة وشفافية والإعلان عن أي حالة مثبتة فور تسجيلها.

وأهابت وزارة الصحة بالأخوة المواطنين توخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة وعدم الاستهانة بهذا الوباء واتباع الإرشادات الصحية التي يتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام الوطني.