الخارجية الأميركية تستدعي السفير الصيني على خلفية اتهام بكين الجيش الأميركي بجلب كورونا إلى ووهان

جهينة نيوز:

استدعت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، السفير الصيني لدى واشنطن في أعقاب تصريحات صدرت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية بأن الجيش الأميركي جلب فيروس "كورونا" المستجد إلى مدينة ووهان الصينية.

وقال مسؤول في الخارجية الأميركية رفض الكشف عن هويته لرويترز، إن السفير "استدعي فيما يخص تصريحات المتحدث باسم الخارجية الصينية حول مرض كوفيد-19".

وروج المتحدث باسم وزارة الخارجية تشاو ليجيان، "نظريات مؤامرة" الخميس، انتقد فيها واشنطن الوباء بأنه "فيروس ووهان".

وذهب ليجيان إلى أبعد من ذلك، وكتب على تويتر "قد يكون الجيش الأميركي هو الذي جلب الوباء إلى ووهان"، دون أن يقدم أي دليل.

كما استعان بنشر رابط لمقال من موقع إلكتروني معروف بنشر نظريات المؤامرة حول هجمات 11 سبتمبر ضد الولايات المتحدة.

وتتناقض تصريحات ليجيان حول مصدر المرض مع تقييم الصين الأولي بشأنه، إذ قال غاو فو، رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، في يناير "أصبحنا نعلم الآن أن مصدر الفيروس هو حيوانات برية بيعت في سوق السمك" في ووهان.

واتُهم المسؤولون الصينيون بمحاولة التستر على تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، في وقت عمدت الشرطة في ووهان إلى توبيخ وإسكات الأطباء الذين دقوا ناقوس الخطر إزاء الفيروس في ديسمبر العام الماضي.