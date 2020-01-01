الأردن يعلن خلوه من فيروس "كورونا" بعد شفاء المصاب الوحيد

جهينة نيوز:

علن وزير الصحة الأردني، الدكتور سعد جابر، شفاء المصاب الوحيد بفيروس كورونا ومغادرته المستشفى، اليوم الجمعة، برفقة رجل آخر مشتبه بإصابته، بعد أن أثبتت الفحوصات المخبرية شفاء المصاب.

واستقبل الدكتور جابر المصاب وزميله المشتبه بإصابته بالفيروس بعد خروجهما من العزل، مؤكدا بذلك خلو الأردن من الفيروس.

وأكد مدير مستشفى الأمير حمزة، الدكتور عبد الرزاق الخشمان، خضوع المصاب للفحص المجهري لمرتين قبل إخراجه حسب بروتوكولات منظمة الصحة العالمية، حيث جاءت نتيجة فحص المريض بداية الأسبوع الماضي سلبية وخلوه من الفيروس كما تم إعادة الفحص المجهري الثاني بعد أربعة أيام والتي ظهرت نتيجتها مساء أمس وكانت سلبية أيضا لتؤكد خلو المريض من الفيروس، كما نقلت وكالة "بترا".

وأعلنت الحكومة الأردنية في وقت سابق، وقف السفر من وإلى لبنان، ووقف السفر من وإلى سوريا، باستثناء الشاحنات، وإغلاق المعبر الشمالي وجسر الملك حسين والمعبر الجنوبي أمام حركة الركاب المغادرين والقادمين، ويستثنى من ذلك الوفود الرسمية والمعنيين بوسائل نقل البضائع وكذلك العمال الأردنيين المستخدمين للمعبر الجنوبي.وتجدر الإشارة إلى أن المعبر الشمالي وجسر الملك حسين والمعبر الجنوبي، كلها معابر تربط الأردن بمناطق السلطة الفلسطينية و"إسرائيل".

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وقاربت الوفيات 5 آلاف حالة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.