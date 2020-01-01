تعبئة عامة لمكافحة کورونا تنطلق في ايران

جهينة نيوز:

أعلن رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي "كيانوش جهانبور" اليوم الجمعة عن بدء تعبئة عامة في خمس محافظات ثم یتوسّع نطاقها في جميع أنحاء ايران لاستکمال سلسلة تصدي تفشي فیروس کرونا المستجد.

وكتب جهانبور في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تویتر قائلا: إن الأشخاص من خلال تقرير ذاتي یدخلون علامات و أعراضهم على الموقع الإلکتروني علی عنوان salamat.gov.ir، ثم تتصل الفرق الصحية بالحالات المشبوهة منهم و سیتم توجیهم إلی أکثر من ألفي مرکز صحي في البلاد.

و كان جهانبور قد أعلن في وقت سابق ان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في ايران بلغ ۱۱ الاف ، والوفيات الناجمة عن ذلك بلغت 513 حالة، بينما تعافى من إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد لحد الان ۳ الاف و۵۲۹ مصابا.