إسبانيا تعلن حالة الطوارىء بسبب كورونا

جهينة نيوز:

قررت إسبانيا، مساء اليوم الجمعة 13 مارس/آذار، إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز"، إن اجتماع مجلس الوزراء الخاص، سيعلن رسميا يوم السبت حالة الطوارئ لمكافحة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وستسمح حالة الطوارئ للسلطات بحصر الأشخاص المصابين وتوفير السلع التموينية لتوفير زيادة حادة للاستجابة الإسبانية لفيروس كورونا سريع الانتشار.

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد الحالات المصابة بمرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا الجديد، بأكثر من 1200 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأوضحت السلطات في بيان لها، أن إجمالي الإصابات بلغ 4220 حالة مقارنة بـ3004 حالات أمس الخميس، مع تسارع انتشار المرض في مدريد ومنطقة الباسك ولا ريوخا.

كما ارتفع عدد الوفيات جراء وباء كورونا العالمي إلى 120 وفاة من 84. وقالت السلطات الصحية إن منطقة مدريد سجلت 2078 إصابة حتى اليوم الجمعة، بحسب ما نقلته "رويترز".

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى منتصف الشهر الماضي، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 15 ألف في إيطاليا وتخطت 10 آلاف في إيران و7 آلاف في كوريا الجنوبية، إلى جانب المئات في أكثر من 100 دولة أخرى.

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير