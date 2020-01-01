ایران تعلن عن استعدادها لتلقي مساعدات نقدية وغير نقدية لمكافحة كورونا

جهينة نيوز:

أرسلت وزارة الشؤون الاقتصادیة في إیران الیوم الجمعة رسائل منفصلة إلى بنوك التنمية الدولیة، معلنة عن استعدادها لتلقّي المساعدات النقدیة وغیرالنقدیة لمكافحة کورونا المستجد نظرا لانتشارها الواسع في جمیع أنحاء العالم.

ووجهّت وکیل وزارة الاقتصاد و رئیس هیئة الاستثمار و المساعدات الاقتصادیة والفنیة الإیراني رسائلها إلی البنك الدولي (WB) ، والبنك الإسلامي للتنمية (IDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية AIIB) ) وصندوق الأوبك للتنمية العالمية

(OFID) و صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد).

و قد جاءت في هذه الرسائل أنه من المتوقع أن تساعد المؤسسات المذكورة أعلاه بشكل عاجل إیران، نظرا لأنها هي البلد الأکثر تضررا من تفشي کورونا المستجد في الشرق الأوسط.

وأعلنت اللجنة الإعلامیة بوزارة الشؤون الاقتصادیة والمالیة لمواجهة الکورونا المستجد في هذا البیان: تم اتخاذ هذا القرار من قبل إیران في إطار اتخاذ تدابیر شاملة لتزوید مواردها الداخلیة والخارجیة لتصدي هذا المرض المعدي.

وفق أحدث تقاریر وزارة الصحة الإیرانیة،ان عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ ۱۱ الاف و۳۶۴ شخصا، والوفيات الناجمة عن ذلك بلغت ۵۱۴ حالة، بينما تعافى من إجمالي المصابين بالفيروس في البلاد لحد الان ۳ الاف و۵۲۹ مصابا.