روسيا ترصد 6 خروقات لوقف العمليات العسكرية في سوريا خلال الـ24 ساعة

جهينة نيوز:

أفادت وزارة الدفاع الروسية الجمعة في نشرة لها بشأن الوضع في سوريا بأن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي خرقا واحدا.

وقالت الدفاع الروسية في نشرتها اليومية على موقعها الرسمي: “الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا رصد خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6 خروقات لنظام وقف العمليات العسكرية، وذلك في المحافظة التالية: حلب (2) وإدلب (1) اللاذقية (3) ، بينما رصد الجانب التركي خرقا واحدا”.

هذا ووفقا لاتفاق سبق وتوصل إليه الطرفان الروسي والتركي فقد تم إعلان نظام وقف العمليات العسكرية بمنطقة تخفيف التصعيد بإدلب اعتبارا من ساعة الصفر ودقيقة واحدة ليلة 6 آذار/مارس عام 2020. وتجدر الإشارة إلى قيام المركز الروسي للمصالحة في سورية ورصد تحركات اللاجئين خلال 24 ساعة الماضية بتنفيذ 4 عمليات إنسانية، حيث تم من خلالها:

– إيصال 250 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 0.9125 طن إلى سكان مدينة القامشلي بريف الحسكة.

– إيصال 250 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 0.9 طن إلى سكان إحدى القرى بريف الرقة.

– إيصال 200 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 0.77 طن إلى أهالي قرية دندوشان بريف حلب.

– إيصال 350 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها حوالي 1.4 طن إلى أهالي حي هنانو -3 في مدينة حلب

هذا وبشكل عام تم تنفيذ 2408 عملية إنسانية. ويبلغ الوزن الإجمالي للمساعدات الإنسانية 4004.2868 كيلو.