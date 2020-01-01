الرئاسة العراقية تستنكر العدوان الأمريكي: انتهاك للسيادة الوطنية

جهينة نيوز:

استنكرت الرئاسة العراقية اليوم العدوان الأمريكي الجديد الذي استهدف مطار كربلاء في محافظة النجف وعددا من مواقع الجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي في مناطق أخرى من البلاد.

وأكدت الرئاسة أن العدوان “انتهاك للسيادة الوطنية” داعية المجتمع الدولي إلى دعم العراق واحترام سيادته وقراره الوطني المستقل.

وأكدت الرئاسة في بيانها أن “معالجة الأوضاع الأمنية تأتي من خلال دعم الحكومة العراقية للقيام بواجباتها وتعزيز قدراتها وإرادتها لفرض القانون وحماية السيادة ومنع تحول أراضيها إلى ساحة حرب بالوكالة” داعية في الوقت نفسه إلى التماسك الوطني ورص الصفوف حول مشروع وطني يرتكز إلى مرجعية الدولة ذات السيادة والقرار المستقل والتركيز على استكمال وحماية النصر على الإرهاب.

الخارجية العراقية تستدعي السفيرين الأمريكي والبريطاني إثر العدوان الأمريكي

كما استدعت وزارة الخارجية العراقية سفيري الولايات المتحدة وبريطانيا احتجاجاً على العدوان الأمريكي الجديد الذي استهدف مطار النجف في محافظة كربلاء ومواقع للجيش العراقي والحشد الشعبي في مناطق أخرى من البلاد.

وأشار متحدث باسم الوزارة في بيان نقله موقع السومرية نيوز إلى أن الاستدعاء جاء بعد اجتماع طارئ في الوزارة ترأسه وزير الخارجية محمد الحكيم لتدارس الإجراءات بعد العدوان الأمريكي.

وكان خمسة جنود عراقيين ومدني قتلوا وأصيب آخرون بجروح في العدوان الأمريكي فجر اليوم.