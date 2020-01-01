القبض على شخص من مروجي المخدرات في منطقة الدويلعة بدمشق

جهينة نيوز:

ضبط فرع مكافحة المخدرات بدمشق أكثر من كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر بحوزة شخص من مروجي المخدرات في منطقة الدويلعة.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه بعد ورود معلومات إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن وجود شخص يقوم بترويج المواد المخدرة ومن خلال المراقبة والمتابعة قام فرع المكافحة بإلقاء القبض عليه في منطقة الدويلعة.

وبينت الوزارة أنه عثر بحوزة الشخص المذكور أعلاه على كمية ألف ومئتي غرام من مادة الحشيش المخدر وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها كما تبين أنه مطلوب بجرم السرقة.

وأشارت الوزارة إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية مع الشخص المذكور لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.

وكان فرع مكافحة المخدرات في ريف دمشق ألقى القبض يوم أمس على شخص في بلدة عين منين وصادر كمية 3 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر وجدت معه.