الدفاع التركية تعلن الاتفاق مع روسيا على تفاصيل وقف إطلاق النار في إدلب

الجمعة, 13 آذار 2020 الساعة 15:44 | سياسة, عالمي

الدفاع التركية تعلن الاتفاق مع روسيا على تفاصيل وقف إطلاق النار في إدلب

جهينة نيوز:

أعلنت تركيا التوقيع على اتفاق مع روسيا حول تفاصيل وقف إطلاق النار في منطقة إدلب شمال غربي سوريا ينص على إطلاق دوريات مشتركة وإنشاء مراكز تنسيق لإدارة العمليات الثنائية في إدلب. .

وقال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، في تصريح صحفي عقب انتهاء المحادثات مع الوفد العسكري الروسي في أنقرة، إنه تم التوقيع على نص الاتفاق ، اليوم الجمعة، وهو دخل حيز التنفيذ، مضيفا: "نفعل أولى خطواته من خلال تنظيم دورية مشتركة على طريق M4 بتاريخ 15 مارس".

وأوضح أكار: "الدوريات المشتركة مع روسيا على الطريق الدولي M4 بسوريا ستساهم بشكل كبير في ترسيخ دائم لوقف إطلاق نار".

وأفاد بأن الاتفاق يقضي بإنشاء مراكز تنسيق مشتركة مع روسيا ليتم من خلالها إدارة العمليات الثنائية في إدلب ومراقبة وقف إطلاق النار.

وتابع: "هدفنا جعل وقف إطلاق النار في إدلب دائما، قمنا بدورنا بما يترتب علينا من أجل ذلك، والروس أظهروا موقفا بناء في هذا الخصوص".

المصدر: الأناضول


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