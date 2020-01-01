إيران: على ترامب إعادة النظر في وجود وسلوك قواته في المنطقة

جهينة نيوز:

حذّرت إيران الرئيس الأميركي دونالد ترامب من قيامه بأفعال "خطيرة" بعدما شنّت القوات الأميركية ضربات جوية استهدفت مواقع لحزب الله في العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي إن "الولايات المتحدة لا يمكنها أن توجه أصابع الاتهام لآخرين ... بشأن عواقب وجودها غير الشرعي في العراق ورد فعل الدولة على اغتيال وقتل قادة عراقيين ومقاتلين".

وأضاف: "بدلاً من القيام بأفعال خطيرة وإطلاق اتهامات لا أساس لها، ينبغي على ترامب إعادة النظر في وجود وسلوك قواته في المنطقة".

وجاء البيان بعد ساعات على إعلان البنتاغون أن الولايات المتحدة شنت ضربات استهدفت كتائب حزب الله في العراق.

وقالت الولايات المتحدة أن الضربات استهدفت خمسة مواقع تخزين أسلحة في أنحاء العراق.

هذا وأعلن الجيش العراقي أن الضربات الأميركية أدت إلى استشهاد خمسة جنود ومدني.

وقال الجيش في بيان أن بين الشهداء ثلاثة جنود واثنان من منتسبي فوج ا الطوارئ، مضيفا أن 11 مقاتلا عراقيا أصيبوا بجروح، إصابة بعضهم خطيرة.