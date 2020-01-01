الجيش العراقي يعتبر الضربات الأميركية انتهاكاً لمبدأ الشراكة و تقود إلى التصعيد

جهينة نيوز:

أعلنت قيادة العمليات في الجيش العراقي، الجمعة، مقتل7 أشخاص، من بينهم 4 جنود من جراء الضربات التي شنتها الطائرات الأميركية مشددة على أن اعتبار الهجوم جاء كرد على العمل العدواني الذي استهدف معسكر التاجي هو ذريعة واهية وتقود إلى التصعيد .

وأوردت قيادة العلميات في بيان :"في تمام الساعة الواحدة فجر يوم الجمعة تعرض العراق الى اعتداء سافر من طائرات أميركية مقاتلة استهدفت قطعات الجيش العراقي" في مناطق متفرقة بالعراق.

واستعرض الجيش العراقي المواقع التي استهدفها العدوان الأمريكي :

1.مغاوير الفرقة التاسعة عشر ومقر لـ٤٦ الحشد الشعبي. (أصدرت الحكومة العراقية بدمجه للقوات المسلحة).

2. فوج شرطة بابل الثالث في مناطق محافظة بابل بمناطق: جرف النصر، السعيدات، البهبهاني، منشأة الاشتر للتصنيع العسكري السابق.

3.مطار كربلاء قيد الإنشاء الواقع على الطريق الرابط بين كربلاء والنجف.

وقال الجيش العراقي إن هذه الضربات أدت إلى مقتل أربعة من جنوده وإصابة أربعة آخرين بينهم اثنان بحالة حرجة، فضلا عن مقتل اثنين من عناصر طوارئ شرطة بابل وجرح اثنين آخرين.

وأضاف أن القصف أدى مقتل عامل مدني في مطار قيد الانشاء في كربلاء وسقوط 5 جرحى من ميليشيات الحشد الشعبي.

وقال الجيش العراقي إن الغارات الأميركية أدت إلى تدمير البنى التحتية بالكامل والمعدات والأسلحة في جميع المقار المستهدفة.

وقالت العمليات المشتركة إن هذا الاعتداء الغادر الذي استهدف المؤسسة العسكرية العراقية ينتهك مبدأ الشراكة والتحالف بين القوات الامنية العراقية".

واعتبرت بأن التذرع بأن "الهجوم جاء كرد على العمل العدواني الذي استهدف معسكر التاجي هو ذريعة واهية وتقود إلى التصعيد ولا تقدم حلا للسيطرة على الاوضاع بل يقود الى التصعيد".

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قالت في وقت سابق إن الضربات الجوية استهدفت تجمعات لفصائل حزب الله العراقي، التي تتهمها بالوقوف وراء هجوم على قاعدة التاجي شمال بغداد، أدى لمقتل أميركيين اثنين وبريطاني.