تأكيد إصابة زوجة رئيس الوزراء الكندي بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

اعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، ان نتائج اختبار فيروس كورونا المستجد الذي خضعت له زوجته جاءت إيجابية.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "صوفي غريغوار ترودو خضعت لفحص كوفيد-19 اليوم. الاختبار جاء ايجابيا".

واضاف ان صوفي "ستبقى في عزلة حاليا. هي تشعر بأنها بحالة جيدة، وتتخذ كل الخطوات الموصى بها، وتبقى أعراضها خفيفة".

واشار البيان إلى أن "رئيس الوزراء بصحة جيدة" ولا تظهر عليه اعراض.

وتابع: "في إجراء وقائي، وبعد نصيحة من الأطباء، سيبقى" ترودو "في عزلة لمدة 14 يومًا".

وسيواصل رئيس الوزراء تأدية واجباته بالكامل، وسيخاطب الكنديين.

ويعتزم ترودو إجراء اتصالات هاتفية "مع قادة دوليين" لكنّه ألغى اجتماعات مقرّرة يومي الخميس والجمعة في أوتاوا مع رؤساء وزراء المقاطعات والأقاليم الكندية.

وقال البيان إن ترودو ونائبته كريستيا فريلاند سيجريان اتصالات هاتفية مع حكّام المناطق "لمناقشة تدابير جماعية للحدّ من انتشار كوفيد-19 وإبقاء الكنديين سالمين".