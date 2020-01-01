رئيسة اليونان تؤدي اليمين الدستوري بحضور محدود بسبب كورونا

جهينة نيوز:

أفادت وسائل إعلام يونانية أن مراسم أداء اليمين الدستوري للرئيسة الجديدة لليونان كاثرين ساكيلاروبولو، ستكون دون دعوات رسمية وشعبية، وذلك بسبب الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي ​فيروس كورونا​ المستجد، وسيكون دون مرافقة ودون حضور شخصيات سياسية ودبلوماسية لهذا الحفل.

وذكرت أن "الإجراءات المتخذة من قبل السلطات ​اليونان​ية حدت من عدد الضيوف إلى المئات بعد أن كانت العادة دعوة الآلاف من الشخصيات السياسية والدبلوماسية والشعبية لحضور حفل تنصيب رئيس البلاد".

وسيقتصر التمثيل على الحكومة والوزراء والأحزاب المشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية، بالإضافة إلى أن مشاركة المسؤولين من الهيئات القضائية والعسكرية والدبلوماسية محدودة.