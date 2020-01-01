ماكرون يعلن إغلاق المدارس والجامعات في فرنسا اعتباراً من الاثنين

جهينة نيوز:
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ كافة المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعات، ستغلق اعتباراً من الاثنين وحتى إشعار آخر لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، وطلب إلى الأشخاص الذين تخطّوا السبعين عاماً البقاء في منازلهم.
وتحدث الرئيس الفرنسي عن "أسوأ أزمة صحية تشهدها فرنسا منذ قرن"، وطالب مواطنيه بحصر تنقّلاتهم بـ"الحدّ الأدنى الضروري".
وبرغم ذلك، فقد أعلن في كلمته الإبقاء على إجراء الجولة الأولى من الانتخابات البلدية المقرّرة الأحد.
وعلى الصعيد الاقتصادي، طلب ماكرون من الحكومة"تحضير خطة إنعاش وطنية وأوروبية"، داعياً أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى "التحرك بسرعة وبقوة".