ماكرون يعلن إغلاق المدارس والجامعات في فرنسا اعتباراً من الاثنين

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أنّ كافة المؤسسات التعليمية، بما فيها ​الجامعات​، ستغلق اعتباراً من الاثنين وحتى إشعار آخر لمكافحة انتشار ​فيروس كورونا​ المستجد، وطلب إلى الأشخاص الذين تخطّوا السبعين عاماً البقاء في منازلهم.

وتحدث الرئيس الفرنسي عن "أسوأ أزمة صحية تشهدها ​فرنسا​ منذ قرن"، وطالب مواطنيه بحصر تنقّلاتهم بـ"الحدّ الأدنى الضروري".

وبرغم ذلك، فقد أعلن في كلمته الإبقاء على إجراء الجولة الأولى من ​الانتخابات البلدية​ المقرّرة الأحد.

وعلى الصعيد الاقتصادي، طلب ماكرون من ​الحكومة​"تحضير خطة إنعاش وطنية وأوروبية"، داعياً أعضاء ​الاتحاد الأوروبي​ إلى "التحرك بسرعة وبقوة".