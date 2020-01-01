الجنرال الأميركي ماكينزي: كورونا يجعل إيران أكثر خطورة

الجمعة, 13 آذار 2020 الساعة 12:35 | سياسة, عالمي

الجنرال الأميركي ماكينزي: كورونا يجعل إيران أكثر خطورة

جهينة نيوز:

أكد قائد القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية الجنرال كينيث ماكينزي، أن الوباء العالمي الناجم عن انتشار النوع الجديد ل​فيروس كورونا​ يجعل ​إيران​أكثر خطورة،معتقداً أن "هذا الوضع يؤثر على كيفية اتخاذهم القرارات، وأعتقد أن هذا يبطئهم، أظن أنهم يعلنون عن عدد أقل بكثير عن الحقيقي".

وأشار ماكينزي إلى أنه "على الرغم من عدم تأكده من مدى تأثير الفيروس، إلا أن "الأنظمة الشمولية" تتصرف عادة تجاه الضغوط القصوى بالتركيز على التهديدات الخارجية"، مؤكداً أن "القيادة الإيرانية تتعرض الآن لضغوط الغضب من إسقاط الطائرة الأوكرانية، وعدم قدرتهم على التعامل بشكل فعال مع فيروس كورونا".

واعتقد الجنرال الأميركي "أن الإيرانيين يائسون الآن ويواجهون مشاكل في التعامل مع عدد من المسائل، هذا ربما يجعلهم أكثر خطورة وليس أقل خطورة".


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