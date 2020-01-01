البنتاغون : قصفنا مواقع حزب الله في كل الأراضي العراقية

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الجيش الأمريكي نفذ ضربات "دفاعية دقيقة ضد منشآت كتائب حزب الله في جميع أنحاء العراق".

و في بيان أصدره البنتاغون اليوم الجمعة أوضح أن الضربات "استهدفت خمسة مرافق لتخزين الأسلحة؛ لتقليل قدرتها بشكل كبير على شن هجمات في المستقبل ضد قوات التحالف لعملية العزم المتأصل". متابعاً أن المرافق تضم مواقع لتخزين الأسلحة التي تستخدم لاستهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف.

ولفت البيان أن الضربات كانت "دفاعية ، ونسبية ، واستجابة مباشرة للتهديد الذي تشكله الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، التي تواصل مهاجمة القواعد التي تستضيف قوات التحالف" .

وكان القصف الذي استهدف قاعدة التاجي التي تعسكر فيها القوات الأمريكية قد أسفر يوم أمس عن مقتل جنديين أمريكيين وأحد جنود المملكة المتحدة وإصابة 14 آخرين، ويأتي القصف استمراراً للرد العراقي على استشهاد أبو مهدي المهندس، ويهدف لإخراج القوات الأمريكية من العراق كما أشار بيان حزب الله الذي أصدره يوم أمس الخميس.

ووفق بيان وزارة الدفاع الأمريكية فقد أسفر الاستهداف المتواصل للقواعد الأمريكية عن مقتل خمسة جنود وإصابة العشرات ، بما في ذلك قوات الأمن العراقية".

وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر "إن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات ضد شعبنا أو مصالحنا أو حلفائنا". "كما أظهرنا في الأشهر الأخيرة ، سنتخذ أي إجراء ضروري لحماية قواتنا في العراق والمنطقة".

واختتم البيان الأمريكي مشيراً إلى أنه سيتم تقديم معلومات إضافية بشأن ضربات الليلة في إحاطة يقدمها الجنرال كينيث ماكينزي جونيور، وهو قائد القيادة المركزية الأمريكية في الساعة 8:30 صباحًا في البنتاغون.