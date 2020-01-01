مشروبات ينصح بتناولها عند هطول الأمطار

جهينة نيوز:

تعرف على قائمة بأبرز المشروبات الساخنة التي ينصح بتناولها عند هطول الأمطار، في تقرير جديد منسوب لموقعي "Skymet weather" و"Health line" العالميين.

1- الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من المشروبات الساخنة التي ينصح بتناولها عند هطول الأمطار، نظرًا لمحتواه العالي من العناصر الغذائية التي تساعد على الاسترخاء والدفء ووقاية الجسم من الأمراض الفيروسية التي تهدد الجهاز التنفسي، مثل مضادات الأكسدة التي تساهم في مكافحة الشوارد الحرة بجسم الإنسان والحد من الالتهابات.

2- شاي النعناع

يتميز شاي النعناع بخصائصه العلاجية واسعة المجال، حيث يحتوي على مستويات عالية من حمض الروزمارينيك، وهو من مضادات الأكسدة، التي تحارب الالتهابات، فضلًا عن محتواه العالي من المواد المهدئة للسعال المصاحب لنزلات البرد والإنفلونزا.

3- الزنجبيل

يعد الزنجبيل من الأعشاب الطبيعية الغنية بمضادات الأكسدة المكافحة للجراثيم المسببة للأمراض الفيروسية، فضلًا عن محتواه العالي من جينجرول، وهو مادة نشطة تقتل أنواع مختلفة من البكتيريا، فضلًا عن فعاليتها ضد عدوى الجهاز التنفسي عامة، والتهاب الحلق بشكلٍ خاص.

4- الليمون بالعسل

من المشروبات الشهيرة التي تقلل من فرص الإصابة بالأمراض الفيروسية التي تهدد الجهاز التنفسي، نظرًا لاحتواء الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي المعروف بقدرته على تقوية المناعة، هذا بالإضافة إلى الخصائص العلاجية واسعة المجال لعسل النحل، الأمر الذي يجعله مشروبًا مثاليًا لهذه الأجواء الباردة.

5- شاي البابونج

يساعد شاي البابونج على الشعور بالدفء، فضلًا عن دوره في مقاومة البكتيريا المتسببة في الإصابة بالتهاب الحلق خاصةً، وعدوى الجهاز التنفسي عامةً، وذلك بفضل محتواه العالي من مضادات للأكسدة، التي تحارب الشوارد الحرة، ما يزيد من قدرة الجهاز المناعي على مكافحة الأمراض.