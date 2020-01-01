الجيش الليبي يدمر عدة أهداف تركية شرقي مصراتة

جهينة نيوز:

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أن قوات سلاح الجو والمدفعية دمرت عدة أهداف تركية شرقي مصراتة.

وأضاف اللواء المسماري أن إدارة الاستطلاع وإدارة الاستخبارات العسكرية تأكدت من وجود تحشيد كبير للعصابات الإرهابية شرق مصراتة، وتركيب الجيش التركى تقنيات عسكرية ورادارات، حسبما أفادت قناة (سكاى نيوز) الإخبارية مساء الخميس .

وأشار المسماري إلى أن الأهداف التركية التي قام الجيش بتدميرها تضمنت محطة "رادار" من نوع "سكاى جارد" بالكلية الجوية مصراتة ومجموعة أهداف مختلفة.

وأوضح أن الأهداف شملت مدفعية صاروخية من عيار 107 م بمنطقة بوابة الستين قرب بوقرين، ومنظومة صاروخية تركية للدفاع الجوي من نوع "ارليكون" بالكلية الجوية مصراتة.

وأكد أن العمليات ما زالت مستمرة لتدمير باقى الأهداف، والتي تشكل تهديدا عسكريا لقوات الجيش الليبي شرق مدينة مصراتة.

وشدد الجيش الليبي على أن تحرك هذه القوة وتركيب هذه القدرات العسكرية الضخمة يشكلان خرقاً للهدنة المعلنة منذ الثاني عشر من يناير الماضي، بعد رصد تهديدات وتوعد بمهاجمة القوات من قبل قادة العصابات الإرهابية.