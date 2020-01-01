قطر : إغلاق قاعات السينما والمسارح والأفراح لمنع انتشار كورونا

جهينة نيوز:
أعلنت السلطات القطرية عن "إغلاق قاعات السينما والمسارح والأفراح، والقاعات الرياضية الخاصة، اعتبارا من يوم الجمعة 13 اذار الحالي حتى إشعار آخر في إجراء احترازي ضد فيروس كورونا المستجد"، داعية جميع المواطنين والمقيمين الى "تجنب التواجد في الأماكن العامة المزدحمة، والتقليل من المناسبات الاجتماعية خلال هذه الفترة، وكبار السن والأشخاص المصابين بحالاتمرضية مزمنة، على تجنب الخروج إلا للضرورة، لكونهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى".
هذا وأعلنت وزارة الصحة القطرية، في وقت سابق "خروج الدفعة الأولى من المواطنين الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي بعد إجلائهم قبل أسبوعين من إيران، بسبب تفشي فيروس كورونا هناك".