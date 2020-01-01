قطر : إغلاق قاعات السينما والمسارح والأفراح لمنع انتشار كورونا

الجمعة, 13 آذار 2020 الساعة 12:02 | منوعات, صحة

قطر : إغلاق قاعات السينما والمسارح والأفراح لمنع انتشار كورونا

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات القطرية عن "إغلاق قاعات السينما والمسارح والأفراح، والقاعات الرياضية الخاصة، اعتبارا من يوم الجمعة 13 اذار الحالي حتى إشعار آخر في إجراء احترازي ضد ​فيروس كورونا​ المستجد"، داعية جميع المواطنين والمقيمين الى "تجنب التواجد في الأماكن العامة المزدحمة، والتقليل من المناسبات الاجتماعية خلال هذه الفترة، وكبار السن والأشخاص المصابين ب​حالات​مرضية مزمنة، على تجنب الخروج إلا للضرورة، لكونهم الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى".

هذا وأعلنت ​وزارة الصحة​ القطرية، في وقت سابق "خروج الدفعة الأولى من المواطنين الذين كانوا يخضعون للحجر الصحي بعد إجلائهم قبل أسبوعين من ​إيران​، بسبب تفشي فيروس كورونا هناك".


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