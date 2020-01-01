أبراج الجمعة 13 آذار مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود 13-3: جريء واثق من نفسه يتعامل بكل شي بثقة وتصميم... لايتردد بقول رأيه.. جدي.. يقلق ويغضب إن لم تسير الأشياء وفق رغباته ويترك أثراً حيثما يذهب.

هذا العام يحمل إليك مساعدة من البعض.. عام حافل بالعمل وفرص ونجاح تشجيع وعنصر مساعد وتتخذ قرارات مهمة وانتهاز فرص بالمستقبل القريب.. حياة حافلة بالعمل في نهاية العام.

الحمل:

لابدّ أن يتبع برنامج يضمن له سير أعماله.. يجب أن يتخلى عن كل مايجلب له الخسارة لأنّه يبحث عن تمويل أو استحقاقات أو أمور استشفائية.. لاتتحدى اليوم لأن الفترة جيدة للمبادرة ويساعدك القمر في العقرب للقاء الشركاء الماليين.

الثور:

يوم فيه تحدي لذلك ينصحك الفلك بالهدوء وغض الطرف عن أخطاء الحبيب أو الشريك ولاتهرب من المسؤوليات.. تلائمك الظروف خلال النهار وتواجه مشكلات إدارية وعاطفية أو منافسة .. تتغلب على العرقلة لكن يجب التخفيف من المغامرات.

الجوزاء:

تكثر المسؤوليات وتزداد الطلبات وحاول تنظيم أعمالك ولا تتأخر عن المواعيد. اهتم بأدائك... عمل كبير وتواصل مع أجانب أو دراسات أو ثقافات وحقول مجهولة. تكون بأكثر من مكان هناك بعض العراقيل لذلك اطلب المساعدة.

السرطان:

طاقة إيجابية ووقت لهواية مفضلة.. صوتك مسموع.. مرافقة أطفال والبعض سماع أخبار عن أولاد.. يقترب الأحبة منك.. تواجه الأمور الإيجابية وتحصد مازرعت.. تفرض عليك تعديلات وتغييرات بالشكل أو الإقامة.. الأجواء اليوم أفضل مما سبق.

الأسد:

تحصل على موعد أو موافقة أو طلب أو عرض. شيء مهني يقف إلى جانبك.. تستقطب المؤيدين بأي مجال..عائلة وشراكة.. أعطال وتصليحات لكن لاتستعجل فقد لاتجد الطريق سالكة.. قد تصادفك مشكلات عائلية لاتدعها تبعدك عن جو العمل..

العذراء:

زيارات.. تملك قدرة على الإقناع.. أعمال وأفكار جيدة مع الجميع وعلى كل الصعد.. الحظ يزيح بعض الحواجز لكن لاتستعجل. مشاريع مع الأخوة والجيران.. تلعب إحدى الصديقات أو المقربات منك دوراً في تسوية تحتاجها.

الميزان:

لقاءات وسهرات ويبتسم الحب لك. أجواء إيجابية وتنسى المشكلات الشخصية.. أموال.. انتبه على المصاريف الزائدة ونظّم الفواتير. حاول أن تكون صريحاً لأنّ الشريك قد يفهمك خطأ.. خبر سار وانعطاف نحو الأفضل.

العقرب:

استفيد من النهار لتنجز عملاً خلاقاً.. فترة مميزة على الصعيد العاطفي والمهني.. قد يطرأ تأجيل يحيرك بسب القواعد الكثيرة.. لكن هناك حلول. تستعيد سيطرتك وتمسك زمام الأمور وانطلاقة جديدة على الصعيد الشخصي.. يوم فيه مساعدة وتعرف أولوياتك وخيار جيد وأوقات سعيدة.

القوس:

بما أن الأضواء عليك حاول تنهي أمورك ولا تقدم على شيء جديد أو تنسحب لأنّ ميلك للسلام ينتصر على كل إشكال هناك مهمة أو عمل جديد أو ترقية ولا تتدخل فيما لايعنيك.. انتبه من خيبة أمل.

الجدي:

تخوض تجربة جديدة وأفكار غير عادية وتتحرك لتصل إلى هدفك.. مكافأت.. كن وفياً بوعدك في علاقتك العاطفية.. حب أثناء السفر وسعادة في لقاءات ومشروع غالي على قلبك أو أمنية تتحقق.

الدلو:

تحقيق بعض الطموحات والمشاريع حاذر من الغيرة واتمم أعمالك رغم الظروف تعامل مع غرباء.. انتبه من الوعود الكاذبة.

الحوت:

تتهيأ اليوم لتصل إلى قناعة جيدة. معاملات قانونية ولا مانع من تقديم تضحية الحكمة مناسبة واستعمل حدسك بالتواصل مع الآخرين. مشغول بالحركة واللقاءات.. تتحالف مع الأقوياء. ترضي الآخرين. حركة وإبداع وعمل.. بيع وشراء للبعض.