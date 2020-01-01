تأجيل مباريات البرازيل في تصفيات كأس العالم بسبب فيروس كورونا

جهينة نيوز:

أبلغ مصدر في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم رويترز أن أول مباراتين للمنتخب في تصفيات كأس العالم 2022 سيتم تأجيلهما بسبب فيروس كورونا.

وكانت بطلة العالم خمس مرات ستستهل مشوارها في التصفيات باستضافة بوليفيا يوم 27 مارس آذار ثم تسافر إلى بيرو بعد ذلك بأربعة أيام.

ولم يصدر الاتحاد الدولي (الفيفا) أو اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونميبول) بيانا رسميا بذلك لكن جميع المباريات العشر في الفترة من 26 وحتى 31 مارس ستتأجل.

ويأتي القرار بعد يومين من اتفاق الفيفا والاتحاد الآسيوي على تأجيل تصفيات كأس العالم في القارة في مارس ويونيو حزيران بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي وقت سابق أوقفت الأرجنتين جميع الأحداث الرياضية التي تضم منافسين من الخارج حتى نهاية مارس إذ تأثرت بطولة أمريكا الجنوبية للسباحة وكأس العالم للمبارزة والجولة الرابعة من خمس في تصفيات الملاكمة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو في الأمريكيتين وثلاثة أيام من لقاء في ألعاب القوى في أمريكا الجنوبية.

وقررت باراجواي إقامة مباريات كأسي كوبا ليبرتادوريس وكوبا سودامريكانا بدون جماهير في الأسبوعين المقبلين.

المصدر رويترز