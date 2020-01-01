التربية: الاختبار التجريبي لشهادات التعليم الأساسي والثانوي في الـ 14 من نيسان القادم

جهينة نيوز:

حددت وزارة التربية يوم الثلاثاء الموافق لـ 14 من نيسان القادم موعد بدء الاختبار التجريبي للمواد الامتحانية جميعها لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي في المدارس.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم ان الاختبار التجريبي يتضمن اختبارا موحداً مركزيا في مواد اللغة الفرنسية للصف التاسع الأساسي بكامل الكتاب والتاريخ للصفين الثالث الثانوي الأدبي بكامل الكتاب والثالث الثانوي الشرعي بالأجزاء المطلوبة كاملة.

وكانت وزارة التربية أعلنت عن الاختبار التجريبي في نيسان من كل عام هدفه ضمان التزام الطلاب بالدوام المدرسي وإتاحة الفرصة لهم لمراجعة المنهاج ومعرفة نقاط القوة والضعف لديهم والاستفسار عن الصعوبات والإشكاليات التي تعترضهم لتحقيق نسبة تحصيل جيدة في نهاية العام.

ويتقدم إلى الامتحان الطالب الذي حقق نسبة دوام 75 بالمئة وما فوق بينما يحرم من الترشح باسم المدرسة ويتقدم بصفة دراسة حرة كل من لم يجتز هذا الاختبار.