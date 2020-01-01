ترامب يرد على انتقادت الإتحاد الاوروبي لقرار حظر السفر من و إلى أوروبا

جهينة نيوز:

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على انتقاد أوروبا، موضحا أن بلاده لم تتشاور مع الإتحاد قبل قرار حظر الطيران لأنه كان عليها التحرك بسرعة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أوضح ترامب أنه على الرغم من أن قرار الحظر سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، فإن انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة جاء جراء الإجراءات التي تم اتخاذها.

وكان ترامب قد أعلن في خطاب وجهه إلى الأمريكيين، الخميس، من البيت الأبيض، أنه ومن أجل منع الإصابات الجديدة من الوصول إلى الشواطئ الأمريكية، سوف تعلّق جميع الرحلات من وإلى أوروبا للأيام الثلاثين المقبلة، بإستثناء بريطانيا، على أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ منتصف ليل الجمعة.

إلى ذلك، أوضح أن هذه القيود تشمل أيضاً "الحجم الهائل للتجارة والشحن" بين أوروبا والولايات المتحدة، و"أشياء أخرى مختلفة ريثما نحصل على الموافقة".

و انتقد الإتحاد الأوروبي قرار حظر السفر الذي أعلنه ترامب ، ووصفه بأنه قرار أحادي إتخذ دون استشارة، مؤكدا أن المرض لا يعترف بالحدود .

المصدر وكالات