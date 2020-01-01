شاهد ..عاصفة تضرب ⁧مصر⁩ وتتسبب في غلق عدة طرق رئيسية بين المحافظات

جهينة نيوز

تسببت موجة الطقس السيئ الذي ضرب مصر، اليوم الخميس، في غلق عدد من الطرق الرئيسية التي تربط المحافظات ببعضها البعض.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور في مصر، غلق 15 طريقا، بسبب الطقس السيىء ووجود رياح شديدة وانعدام الرؤية حفاظًا على سلامة قائدي السيارات .

وقالت صحيفة "أخبار اليوم" المصرية، إن الإدارة العامة للمرور عززت الخدمات المرورية على الطرق السريعة، وذلك في ضوء تحذير هيئة الأرصاد الجوية من وجود طقس غير مستقر واستمرار هطول الأمطار ورياح محملة بالأتربة.

وقالت الصحيفة إن الأجهزة المختصة دعت قائدي السيارات إلى الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم، في ظل الأجواء الحالية.

المصدر وكالات