قتلى ومصابون في صفوف مرتزقة الاحتلال التركي بانفجار سيارة مفخخة شمال سورية

جهينة نيوز:

قتل عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية بانفجار سيارة مفخخة في قرية تل حلف المحتلة بريف رأس العين شمال غرب الحسكة.

و انفجرت سيارة مفخخة بحاجز لمرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية في قرية تل حلف بريف رأس العين ما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين.

وأشار المصادر إلى أن عددا من عربات قوات الاحتلال التركي هرعت إلى مكان الانفجار وباشرت نقل القتلى والمصابين إلى داخل الأراضي التركية.

وأقدم النظام التركي على شن عدوان على الأراضي السورية في تشرين الأول الماضي بمشاركة الآلاف من التنظيمات الإرهابية التي تتبع له وتعمل بإمرته والذين أقدموا على تنفيذ العشرات من جرائم القتل والسطو والنهب بحق الأهالي وممتلكاتهم ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة باتجاه مدينتي الحسكة القامشلي.