التربية: إيقاف الأنشطة اللاصفية وتعزيز الخدمات الصحية في المدارس

جهينة نيوز:

طلبت وزارة التربية من كافة مديرياتها في المحافظات إيقاف جميع الأنشطة اللاصفية في المدارس وذلك في إطار الإجراءات الوقائية التي تتخذها حفاظا على صحة الطلاب وللوقاية من الأمراض السارية والأوبئة.

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم إلى وقف الأنشطة التي تقام بالتعاون مع المنظمات الشعبية أو غيرها مثل “الاحتفالات والرحلات والمعارض والمسابقات والكورال” والاقتصار على العملية التربوية داخل الغرف الصفية.

ودعت الوزارة مدارس التعليم الأساسي والثانوي والمعاهد ورياض الأطفال إلى الاهتمام بالنظافة العامة ولا سيما نظافة المرافق الصحية من حمامات ومشارب ومغاسل وخزانات مياه وصيانة التالف منها وتعقيمها باستمرار والعمل على توفير مواد التنظيف ولا سيما الكلور في المدارس مع توافر المياه النظيفة والصابون وذلك حرصا منها على رفع المستوى الصحي للمجتمع المدرسي من خلال تعزيز الخدمات الصحية والحد من انتشار الأمراض الوبائية والمعدية.

وكانت وزارة التربية أعلنت في الأول من الشهر الجاري عن حملة في جميع المدارس للتأكد من سلامة البيئة المدرسية وضمان تأمين مياه نظيفة ومرافق صحية آمنة ومقاصف مطابقة للشروط الصحية كإجراء احترازي للحفاظ على صحة وسلامة ال