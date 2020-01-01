بفعل تنامي المخاوف.. الذهب يرتفع 0.5 بالمئة

جهينة نيوز:

ارتفع الذهب، اليوم الخميس، بفعل مخاوف حيال التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا في الوقت الذي علقت فيه الولايات المتحدة السفر من أوروبا التي أصابها الفيروس، بينما نزل البلاديوم نحو ستة بالمئة إذ يهدد التفشي الطلب على المعدن المُستخدم في الحفز الذاتي.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1642.46 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0854 بتوقيت غجرينتش. ولم يطرأ تغير يُذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1642.20 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركتس إن حظر السفر مفاجأة كبيرة وصدمة ضخمة للسوق ويُظهر أن المستثمرين لم يروا بعد التبعات الاقتصادية الكاملة لتفشي فيروس كورونا.

وأضاف رودا أنه على الجانب الآخر، يبيع المتعاملون الذهب لتمويل مراكز شراء بالهامش، ما يكبح مكاسب المعدن الأصفر.

أما بالنّسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد انخفض البلاديوم 3.2 بالمئة إلى 2232.09 دولار، بعد أن هبط بما يصل إلى 5.9 بالمئة إلى أدنى مستوى في شهرين تقريباً.

ونزل المعدن نحو 22 بالمئة منذ أن بلغ أعلى مستوى على الإطلاق عند 2875.50 دولاراً في 22 شباط، فيما بدأت مخاوف الطلب تطغى على نقص حاد في الإمدادات للمعدن.

وتراجعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 16.69 دولاراً بينما نزل البلاتين 0.9 بالمئة إلى 825.51 دولاراً.