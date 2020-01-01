وزارة الصحة: تعزيز الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا في مرفأ اللاذقية ومشافيها

جهينة نيوز:

تستمر وزارة الصحة بتعزيز إجراءاتها الاحترازية في مختلف المحافظات وخصوصاً على المنافذ البرية والبحرية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وزير الصحة الدكتور نزار وهبه يازجي وخلال اطلاعه على الإجراءات المتخذة في مركز الحجر الصحي بمرفأ اللاذقية والمتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا دعا في تصريح صحفي إلى تنظيم آلية التعاون والعمل بين مختلف الجهات ذات العلاقة للتأكد من خلو أي قادم من الفيروس بهدف تأمين سلامة المواطنين داخل المحافظة.

بدوره أكد مدير الحجر الصحي في مرفأ اللاذقية الدكتور معلا ابراهيم أن الإجراءات المتخذة عند ترصيف أي سفينة “محددة وصارمة” بحيث لا يمكن نزول أي شخص منها قبل أن يتم فحصه والتأكد من سلامته من قبل طبيب مختص وعند الاشتباه بأي حالة يتم نقلها بسيارة صحية خاصة إلى القسم المخصص في الشعبة الصدرية بالمشفى الوطني في اللاذقية لمتابعتها والتأكد منها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وخلال زيارة الوزير يازجي لمشفى جبلة الوطني ومبنى الإسعاف في المشفى الوطني باللاذقية للاطلاع على الاستعدادات والجاهزية لاستقبال أي حالة مشتبه بها بين أنه تم التواصل مع كل الوزارات المعنية لتحقيق تكامل العمل في نشر التوعية والتثقيف الصحي حول الفيروس وطرق الوقاية منه.