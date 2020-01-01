إصابة وزيرة إسبانية بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

قالت الحكومة الإسبانية إن وزيرة المساواة إيرين مونتيرو أصيبت بفيروس كورونا المستجد وتم اتخاذ إجراءات الحجر الصحي بحقها.

وبحسب "أ ف ب" فقد أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس إصابة الوزيرة إيرين مونتيرو بفيروس كورونا المستجد واتخاذ إجراءات الحجر الصحي عليها.

وكان رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشير، أعلن يوم الثلاثاء، عزم بلاده ضمان توريد الأدوية وفتح خطوط ائتمان للشركات الصغيرة، كجزء من برنامج يهدف إلى التخفيف من وطأة انتشار فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال سانشيز بعد اجتماع لزعماء الاتحاد الأوروبي، إنه طالب بتخفيف القواعد المالية للاتحاد الأوروبي، بهدف مساعدة اقتصاده بشكل أكبر في مواجهة تفشي الفيروس، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".