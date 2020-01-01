لعبة أردوغان المفضوحة بشأن النفط السوري

جهينة نيوز:

تحت عنوان: "أردوغان عرض على "الصديق فلاديمير" تقاسم النفط السوري"، كتب دميتري روديونوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول لعبة أردوغان المفضوحة بخصوص النفط السوري.

وجاء في المقال: دعا الرئيس التركي رجب أردوغان نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى دعم تطوير حقول النفط في سورية لاستعادة اقتصاد هذا البلد، ووفقاً لأردوغان، يمكنه تقديم هذا الاقتراح للزعيم الأمريكي دونالد ترامب أيضاً.

ويشير الكاتب إلى ماقاله الخبير في مشكلات الشرق الأوسط ميخائيل بالبوس: الحقول الكبيرة في شرق سورية، تحت سيطرة الولايات المتحدة بالكامل.. من ناحية أخرى، تريد تركيا المشاركة في بنية ما بعد الحرب في سوريةا، بما في ذلك التأثير في اقتصادها.

ويبين الكاتب أن المشكلة الرئيسة ليست في الولايات المتحدة، فهي، عاجلاً أم آجلاً، سوف تغادر، المشكلة الرئيسة هي في عدم رغبة الحكومة السورية بالسماح لتركيا بالمشاركة، وللولايات المتحدة مصلحة في إضعاف التعاون الروسي ـ التركي بشكل عام، لكن من المشكوك فيه أن تتمكن من عرض شيء محدد.

ويذكر روديونوف أيضاً ماقاله الأستاذ المساعد في الجامعة المالية،غيفورغ ميرزايان: الرئيس التركي، على الرغم من أنه مغامر، يُظهر، مرة أخرى، أنه سياسي بارع جداً، فبعد فشله في إقناع فلاديمير بوتين بتركه "وجهاً لوجه مع الأسد"، يحاول أردوغان، مدركاً أن روسيا وإيران وسورية ستخرجه، عاجلاً أم آجلاً، من الأراضي السورية، إحداث انقسام بين الحلفاء، إنّه يحاول التظاهر بأن بوتين يتفق مع تركيا على سرقة النفط السوري، لكن استفزازات الرئيس التركي السلطان ستمنى بالفشل.. نعم، هناك خلافات بين الحلفاء، لكن حتى الآن توحدهم الرغبة في إخراج تركيا من سورية. فتركيا، كما أظهرت أحداث الأشهر الأخيرة، استنفدت قدراتها على أن تكون بنّاءة، وباتت الآن عقبة أمام التسوية السياسية في سورية وإنهاء الحرب الأهلية هناك.

ويختتم الكاتب مقالته بالقول: ألا يخشى أردوغان، بعرضه أخذ النفط من الأكراد، مواجهة غضب الولايات المتحدة؟ ويجيب: لا، لا يخشى.. العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا مخربة عملياً، لكنها لن تتدهور إلى ما دون مستوى معين، فتركيا، شريك مهم في الناتو، ولا مصلحة للأمريكيين في قطع العلاقات معها تماماً، ولأشدَ ما يريد أردوغان طرد الأمريكيين من سورية، فهم يعوقونه هناك، لكنه يريد أن يفعل ذلك بأيد روسية