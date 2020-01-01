رونالدو يدخل الحجر الصحي

جهينة نيوز:

أكدت تقارير صحفية إيطالية اليوم الخميس، دخول لاعبي يوفنتوس وإنتر إلى الحجر الصحي عقب تأكد إصابة مدافع يوفنتوس دانييلي روجاني، بفيروس كورونا المستجد.

وكان الفريقان قد تقابلا، يوم الأحد الماضي، في قمة الدوري الإيطالي، قبل صدور قرار بتأجيل الدوري.

وسيقوم النادي بتفعيل إجراءات العزل التي يقرها القانون اللاعب المصاب وباقي زملائه.

وكان البرتغالي كريستيانو رونالدو قد غادر إيطاليا واتجه إلى البرتغال عقب قرار إيقاف الدوري الإيطالي، للتواجد مع والدته المريضة، إلا أنه سيضطر للدخول في حجر صحي.

وأعلن نادي يوفنتوس، مساء أمس الأربعاء، إصابة مدافعه دانييلي روجاني بفيروس كورونا.

يذكر أن الاتحاد الإيطالي قرر تعليق بطولات كرة القدم كافة بسبب تفشي المرض في إيطاليا، والتي تعد أكبر دولة فيها حالات إصابة بعد الصين.